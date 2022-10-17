Жители Спасского района пожаловались на местного стрелка
В деревне Сумбулово местный житель на протяжении нескольких лет обстреливает окрестности.
Жители Спасского района пожаловались на местного стрелка. Об этом
Автор поста рассказал, что в деревне Сумбулово местный житель на протяжении нескольких лет обстреливает окрестности.
«Решить с ним никто не может на протяжении 10-12 лет. Провода на этом столбе уже меняли (около 100 метров проводов, сгорели холодильник и морозилка ущерб был в районе 50 тысяч рублей). Трубы на домах все вокруг пробиты нарезным боеприпасом», — говорится в сообщении.
Рязанец уточнил, что уже обращался в полицию и написал около 10 заявлений.
Официальная информация уточняется.
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