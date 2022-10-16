Рязанцы рассказали еще об одном сгоревшем автомобиле за ночь

В Рязани на улице Чкалова в ночь на воскресенье, 16 октября, сгорела машина. Фото и видео прислали РЗН. инфо очевидцы.

В Рязани на улице Чкалова, 1 в ночь на воскресенье, 16 октября, сгорела машина. Фото и видео прислали РЗН. инфо очевидцы.

По их словам, все случилось в 00:20, неизвестные подожгли BMW. Также пострадали два стоящих рядом автомобиля.

Напомним, еще один автомобиль сгорел в ночь на воскресенье на улице Ленинского Комсомола. В МЧС рассказали о случившемся.