В МЧС рассказали о пожаре на улице Ленинского Комсомола

В региональном ГУ МЧС рассказали подробности пожара, который произошел в ночь на 16 октября в рязанском дворе на улице Ленинского Комсомола. Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 3:55, сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном ГУ МЧС рассказали подробности пожара, который произошел в ночь на 16 октября в рязанском дворе на улице Ленинского Комсомола. Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 3:55, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 4:06 пожар ликвидировали. На место выезжали две единицы техники и девять человек личного состава.

Пострадавших нет.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с места происшествия. Очевидцы назвали случившееся поджогом.