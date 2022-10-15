В Рязани заключили контракт на строительство детского сада в Семчине

Заключен контракт на строительство детсада в районе Семчино. Вопрос долгое время не решался, так как требовались значительные дополнительные финансы, но благодаря губернатору проблема решилась, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина в своих соцсетях в субботу, 15 октября.

Заключен контракт на строительство детсада в районе Семчино. Вопрос долгое время не решался, так как требовались значительные дополнительные финансы, но благодаря губернатору проблема решилась, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина в своих соцсетях в субботу, 15 октября.

«Сегодня на площадке поговорили с подрядчиком, с депутатом по округу и местными жителями. Проектом предусмотрено возведение трехэтажного здания детского сада на 224 места с центральным отоплением. Земельный участок, выделенный под строительство, достаточный — почти 0,9 га. На территории будут организованы игровая, физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны», — написала Сорокина. Она добавила, что с понедельника участок начнут огораживать.

«Люди волнуются за зеленую зону, расположенную неподалеку от стройплощадки. В сквере проходит теплотрасса, к которой будут подключать детский сад. Подрядчик заверил, что после проведения работ благоустройство будет полностью восстановлено», — отметила градоначальница.

Жители по видеокамерам смогут контролировать стройку.