Опубликован разговор со скорой, выехавшей к мужчине без сознания в Сасове

Мужчина, найденный в Сасове без сознания, был пьян. Об этом сообщили в группе «Сасовская неделя» «ВКонтакте».

Инцидент произошел 11 октября. Мужчину на улице заметили прохожие. Он находился без сознания и ему вызвали скорую.

«Проведено расследование данного факта. Были изъяты записи разговоров, вот их распечатка», — говорится в сообщении.

В посте приведен разговор фельдшера и вызывающего:

Вызывающий: Подскажите, пожалуйста, мужчина валяется на земле, пьяный, что с ним делать-то?

Фельдшер: Он в сознании, шевелится?

В: Вообще лежал трупом, сейчас уже зашевелился, внятно ничего говорить не может. Мы его растолкали, а он опять упал, опять лежит не шевелится.

Ф: Где он лежит?

В: Напротив «Рязаньэнерго», в деревьях, первый дом от «Светланы». Может быть подъедете, посмотрите, потому что мы уходим?

Ф: «Рязаньэнерго»?В: «Рязаньэнерго», Пушкина, Магазин «Светлана», первый дом жилой, прям тут в кустах, Пушкина, 2Б

.Ф: Пушкина, 2Б?

В: Да, он в деревьях лежит.

Ф: Данных никаких?

В: Никаких, лежит шевелится немножко.

Ф: Хорошо.

В: Ага, спасибо.

Запись телефонного разговора скорой ГБУ РО «Сасовский ММЦ» от 11 октября в 17:15. Звонок длился 0 минут 38 секунд.

В: Девушка, здесь напротив Пушкина, 2Б, скорую вызывали, мужчина лежит, скорая выехала?

Ф: Выезжает.

В: Давайте, мы ждем.

Ф: А вы стоите, ждете?

В (перебивает): Вы только выезжаете? Мы вам пять минут назад позвонили.

Ф: Нет не пять минут назад, вы позвонили три минуты назад.

В: Ну давайте, выезжайте.

Отмечается, что на месте находился мужчина в алкогольном опьянении. Для его транспортировки вызвали полицию. Пациент «пришел в себя» во время перевозки. От госпитализации он отказался, его доставили домой.