Опубликован разговор со скорой, выехавшей к мужчине без сознания в Сасове

Мужчина, найденный в Сасове без сознания, был пьян. Об этом сообщили в группе «Сасовская неделя» «ВКонтакте».
Инцидент произошел 11 октября. Мужчину на улице заметили прохожие. Он находился без сознания и ему вызвали скорую.
«Проведено расследование данного факта. Были изъяты записи разговоров, вот их распечатка», — говорится в сообщении.
В посте приведен разговор фельдшера и вызывающего:
Вызывающий: Подскажите, пожалуйста, мужчина валяется на земле, пьяный, что с ним делать-то?
Фельдшер: Он в сознании, шевелится?
В: Вообще лежал трупом, сейчас уже зашевелился, внятно ничего говорить не может. Мы его растолкали, а он опять упал, опять лежит не шевелится.
Ф: Где он лежит?
В: Напротив «Рязаньэнерго», в деревьях, первый дом от «Светланы». Может быть подъедете, посмотрите, потому что мы уходим?
Ф: «Рязаньэнерго»?В: «Рязаньэнерго», Пушкина, Магазин «Светлана», первый дом жилой, прям тут в кустах, Пушкина, 2Б
.Ф: Пушкина, 2Б?
В: Да, он в деревьях лежит.
Ф: Данных никаких?
В: Никаких, лежит шевелится немножко.
Ф: Хорошо.
В: Ага, спасибо.
Запись телефонного разговора скорой ГБУ РО «Сасовский ММЦ» от 11 октября в 17:15. Звонок длился 0 минут 38 секунд.
В: Девушка, здесь напротив Пушкина, 2Б, скорую вызывали, мужчина лежит, скорая выехала?
Ф: Выезжает.
В: Давайте, мы ждем.
Ф: А вы стоите, ждете?
В (перебивает): Вы только выезжаете? Мы вам пять минут назад позвонили.
Ф: Нет не пять минут назад, вы позвонили три минуты назад.
В: Ну давайте, выезжайте.
Отмечается, что на месте находился мужчина в алкогольном опьянении. Для его транспортировки вызвали полицию. Пациент «пришел в себя» во время перевозки. От госпитализации он отказался, его доставили домой.