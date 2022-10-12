В Сасове нашли мужчину без сознания
Во вторник, 11 октября, в Сасове на улице Пушкина нашли мужчину без сознания. Об этом сообщили в группе «
Отмечается, что мужчину заметили около 18:00 около тротуара.
«Обратились в скорую помощь, оставили адрес, сказали что ждать не будем, спешили. Перезвонив через несколько минут, чтобы уточнить выехала машина или нет, получили ответ диспетчера: раз вы ждете, тогда выезжаем!» — рассказала очевидец.
По ее словам, мужчина мог остаться «лежать на холодной земле» и «неизвестно был бы жив».
«Почему наши медицинские работники так халатно относятся к своим обязанностям?» — возмутилась автор поста.