В Сасове нашли мужчину без сознания

Во вторник, 11 октября, в Сасове на улице Пушкина нашли мужчину без сознания. Об этом сообщили в группе « Типичное Сасово » «ВКонтакте».

Отмечается, что мужчину заметили около 18:00 около тротуара.

«Обратились в скорую помощь, оставили адрес, сказали что ждать не будем, спешили. Перезвонив через несколько минут, чтобы уточнить выехала машина или нет, получили ответ диспетчера: раз вы ждете, тогда выезжаем!» — рассказала очевидец.

По ее словам, мужчина мог остаться «лежать на холодной земле» и «неизвестно был бы жив».

«Почему наши медицинские работники так халатно относятся к своим обязанностям?» — возмутилась автор поста.