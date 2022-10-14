МК: у россиян с зарплатой менее 70 тысяч уменьшатся пенсии

Об этом сообщило МК, ссылаясь на обсуждения Счетной палаты.

У россиян, чей официальный доход будет меньше 70 тысяч рублей, уменьшатся размеры пенсий. Об этом сообщило МК, ссылаясь на обсуждения Счетной палаты.

В России планируют изменить принцип расчета страховых платежей. Он заложен в проекте бюджета 2023-2025 годов. Как позже выяснили в Счетной палате, это приведет к ряду проблем: повышению платежей компаниями на 3-5%, сокращению доходов регионов и уменьшению пенсионных баллов на 11,3%. Последнее коснется не всех, а лишь тех лиц, чей официальных доход будет ниже (или равно) 69,4 тысяч рублей в месяц.

По мнению аудиторов Счетной палаты, такой вывод сделали на основе имеющегося у России опыта. С 2015 по 2021 годы в стране применялись повышающие коэффициенты от 1,7 до 2,3. Тогда это привело к «уменьшению пенсионных прав граждан на 13%".

«Если бы повышающий коэффициент не применялся, граждане с заработной платой равной среднемесячной зарплате по стране и меньше могли бы сформировать за это время 52 балла, а фактически получилось 41. «Как вы понимаете, это размер (будущей) пенсии», — пояснила директор департамента С. П. Ольга Самарина.

При этом по данным Росстата за 2019 год, зарплату меньше средней по России получают более 70% работников крупных и средних предприятий. В 2023 году среднемесячная зарплата, по расчетам Минэка, должна составить 69,4 тыс. руб. Таким образом, миллионы россиян, которые будут получать меньше этой суммы, лишатся части причитающихся им пенсионных баллов.

Однако, по словам главы комитета Анатолия Артамонова, ситуацию можно будет спасти, если объявить мораторий на применение повышающего коэффициента пока ситуация в стране и в экономике не станет более предсказуемой.