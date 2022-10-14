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Более 50 ошибочно призванных рязанцев вернулись домой за неделю

За минувшую неделю домой вернулись более 50 ошибочно призванных рязанцев. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Отмечается, что среди них есть те, родственники которых обращались в региональный штаб Народного фронта.

Такими оказались многодетные отцы из Касимова, Шилова, Сапожковского района, опекун 89-летней бабушки из Щацка, 43-летний житель Кораблино, ухаживающий за двумя инвалидами 1 группы, 30-летний житель Ряжска, не служивший в армии, 31-летний житель Ухолово с многочисленными заболеваниями, 38-летний касимовец с диагнозом «хронический гепатит С».

В региональном штабе ОНФ отработают каждое обращение. Отмечается, что с начала мобилизационной компании домой вернулись более 190 ошибочно мобилизованных рязанцев.