В трех украинских областях прогремели взрывы

В них объявили воздушную тревогу.

В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры. Об этом сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале, передали РИА Новости.

Он заявил, что под удары попали объекты критической инфраструктуры Киева. По словам главы областной администрации Алексея Кулебы, удары наносятся дронами-камикадзе.

«Киевщина! Удары по одной из громад области. Предварительно — атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети», — сообщил он.

Помимо Киевской области под удары попали Николаев и Днепропетровск. В них объявили воздушную тревогу.