Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле со стороны Украины. Об этом он написал в Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — заявил Гладков.

Ранее на Белгород упала часть ракеты, а также ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.