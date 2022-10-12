В Рязани простились с рядовым Александром Карпухиным, погибшим на Украине

В Рязани простились с рядовым Александром Карпухиным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 12 октября, сообщило областное правительство.

Александр был мастером ремонтного отделения взвода ремонтной роты в/ч 28337.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.