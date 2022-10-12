Из Скопина мобилизовали пианиста с перенесенной травмой головы

Из Скопина мобилизовали педагога-пианиста 26-летнего Андрея Шутова с перенесенной черепно-мозговой травмой. В редакцию РЗН. инфо обратилась его мать пенсионерка Марина Шутова. Она рассказала, что последствия травмы серьезные — в стрессовой ситуации он испытывает головокружение, головную боль, у него дрожат руки.

Ее сын педагог-пианист — единственный учитель в музыкальной школе имени А. Г. Новикова в Скопине, заменить его некем. По словам Марины Шутовой, директор школы отправляла обращение, что сына необходимо оставить работать в школе с детьми, но ответа не последовало. Мужчину мобилизовали 24 сентября, сейчас он находится в Сельцах.

«Андрей предоставил документы о перенесенной травме врачебной комиссии. Но его признали годным и отказались обследовать, даже не посмотрев документы. В санчасти Андрею дали освобождение от физических нагрузок. С момента мобилизации, 24 сентября, он ни разу не принимал участия в боевом обучении, а выполнял только работу писаря», — подчеркнула Марина Шустова.

Андрей проходил срочную службу в инженерных войсках, занимался хозяйственными работами.

Женщина рассказала, что отправляла обращение в областную прокуратуру и военкомат неделю назад, но сроки рассмотрения — месяц. По словам пенсионерки, она узнала, что мобилизованных начнут оправлять на спецоперацию не 26 октября, как говорилось ранее, а 14 октября, и тут же начала звонить в областной военкомат и прокуратуру. Однако там ничем не смогли помочь.

«Решила обратиться в военную прокуратуру. Там сказали, что могут только отправить мое обращение в областную прокуратуру. Замкнутый круг какой-то. Что он будет делать на Украине с такой травмой и без должного обучения?», — пожаловалась пенсионерка.

Марина Шустова просит помочь ей вернуть сына домой.