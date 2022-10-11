Рязанская область получит более 18 миллионов рублей на поддержку многодетных семей
Средства пойдут на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трех лет.
Рязанская область получит более 18 миллионов рублей на поддержку многодетных семей. Об этом во вторник, 11 октября,
«Предложение о выделении средств одобрено комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Михайловича Макарова», — написал Малков.
По его словам, средства пойдут на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трех лет. Деньги выделят из резервного фонда российского правительства уже в этом году.