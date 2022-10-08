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Мать Елены Логуновой опознала украшения погибшей дочери
Мать Елены Логуновой, по предварительным данным, чьи останки обнаружили в Спасском районе, опознала ювелирные украшения дочери. Об этом Наталия Кошелева написала в своих соцсетях.

Мать Елены Логуновой, по предварительным данным, чьи останки обнаружили в Спасском районе, опознала ювелирные украшения дочери. Об этом Наталия Кошелева написала в своих соцсетях.

«Сегодняшний день стал решающим, состоялась встреча со следователем Центрального аппарата СК, сегодня на следственных действиях мною были опознаны ювелирные украшения моей дочери. Следующий шаг — результаты генетической экспертизы, которые будут готовы в течение следующей недели», — написала женщина.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли рядом с дачей семьи ее мужа Александра. Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной.