Опубликована карта ракетных ударов по городам Украины

Напомним, удары производились по объектам инфраструктуры.

Опубликована карта ракетных ударов по городам Украины. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил «МК».

Редакция составила карту прилетов ракет. Ранее Зеленский заявил, что удары наносились по объектам инфраструктуры.

Так, первым ударам подвергся Киев. В связи с этим в столице приостановили движение метро. Затем удары начали наносить по Харькову и Львову.

Всего десятки украинских городов подверглись авиаударам: Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Кременчуг, Кропивницкий, Кривой Рог, Одесса, а также Житомирская, Полтавская, Ровенская области.