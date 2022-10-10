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Москва и Минск договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили РИА Новости.

По словам Лукашенко, об этом они договорились в связи с обострением на западных границах Союзного государства.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что армия Белоруссии уже формируется.

«Основа — я всегда об этом говорил — этой группировки — армия, вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — добавил он.