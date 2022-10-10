Мобилизованные из Сасова получили персональные рюкзаки с необходимыми вещами

Как отметила глава администрации города Евгения Рубцова, в сборах необходимых вещей принимали участие жители города, предприниматели и руководители предприятий.

Мобилизованные из Сасова получили персональные рюкзаки с необходимыми вещами. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщило ИД «Пресса».

Как отметила глава администрации города Евгения Рубцова, в сборах необходимых вещей принимали участие жители города, предприниматели и руководители предприятий.

«Укомплектовали рюкзаки, которые получились очень увесистыми. Но в них вошли десятки тех нужных вещей, которые понадобятся нашим героям в боевой обстановке», — отметила Рубцова.

Рюкзаки со всеми необходимыми вещами передали накануне в воскресенье, 9 октября, когда руководство района собралось в учебный центр в Сельцы. Помимо армейских принадлежностей мобилизованным также передали медикаменты, фрукты и сладости.