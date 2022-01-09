Задержанный водитель Porsche около ТЦ «Круиз» в Рязани проигнорировал требование об остановке
8 января в Рязани около поста ДПС ГИБДД Солотчинский водитель автомобиля Порш Каен проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке. Около Т. Ц. Круиз экипажами ДПС данный автомобиль был блокирован и остановлен. По предварительным данным, 35-летний водитель был трезв, личность установлена. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Задержанный водитель Porsche около ТЦ «Круиз» в Рязани проигнорировал требование об остановке. Об этом сообщает региональное УМВД.
В субботу, 8 января, в Рязани около Солотчинского поста ДПС водитель на Porsche Cayenne проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке.
Около ТЦ «Круиз» экипажи ДПС автомобиль блокировали и остановили. По предварительным данным, 35-летний водитель был трезв, личность установлена. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Ранее в соцсетях появились кадры с задержанием.