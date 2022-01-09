В Сибири пациент умер, пока врачи сидели за праздничным столом

Родственники умершего считают, что сотрудники больницы Лесосибирска не занимались пациентом, а проводили время за праздничным столом и выпивали алкогольные напитки. В доказательство своих слов родственники погибшего сняли видео

В Сибири пациент умер, не дождавшись срочной операции. Родственники умершего считают, что сотрудники больницы Лесосибирска не занимались пациентом, а проводили время за праздничным столом и выпивали алкогольные напитки. В доказательство своих слов родственники погибшего сняли видео, которое выложило издание «Подъем».

Издание приводит слова регионального минздрава, там не связывают смерть пациента с «корпоративом» врачей, однако ведомство проведёт проверку.

«Видео снято родственниками пациента. По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, тем не менее, министерством здравоохранения будет тщательно проведена проверка всего происходящего в этот период в медицинском учреждении, включая качество оказываемой медицинской помощи».

По данным местных СМИ, 56-летний мужчина находился в тяжелом состоянии и ожидал экстренную операцию.