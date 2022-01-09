В рязанском транспорте прошел «масочный» рейд
Проверка проходила в общественном транспорте в Советском районе. Разъяснительные беседы провели с 26 рязанцами.
В рязанском транспорте прошел «масочный» рейд. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Проверка проходила в общественном транспорте в Советском районе. Разъяснительные беседы провели с 26 рязанцами.
Кроме того, работники проверили салоны автобусов и места массового скопления людей на наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Рейдовые мероприятия продолжаются.