В Рязанской области от коронавируса скончались десять человек

С начала пандемии жертвами ковида стали 2 613 человек.

В Рязанской области от коронавируса скончались десять человек. Данные в воскресенье, 9 января, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии жертвами ковида стали 2 613 человек.

Также за последние сутки COVID-19 заболел 81 рязанец, за все время — 62 320. Победили болезнь за сутки 17 человек, всего — 57 838.

Кроме того, в России за сутки от коронавируса скончались 763 человека, с начала пандемии — 316 163. Также за сутки болезнь выявили у 16 246, за все время коронавирусом болели 10 650 849. Победили болезнь 20 751, всего — 9 686 912.