В России оружие признают источником повышенной опасности
Теперь владельцы оружия отвечают за инциденты с его участием, даже если оружие было украдено или передано на законных основаниях.
В России с 29 июня 2022 года оружие признают источником повышенной опасности.
«После слова „оружие“ дополнить словами „является источником повышенной опасности“», — напоминают «РИА Новости» текст документа. Если оружие украли или его потеряли, о пропаже в течение суток необходимо оповестить Росгвардию.
Теперь владельцы оружия отвечают за инциденты с его участием, даже если оружие было украдено или передано на законных основаниях.
По схожему принципу ответственность за нанесенный ущерб несут владельцы автомобилей.