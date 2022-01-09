\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
-7°
Пнд, 10
-4°
Втр, 11
-8°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
3 274
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
6 331
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
20 687
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
9 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России оружие признают источником повышенной опасности
Теперь владельцы оружия отвечают за инциденты с его участием, даже если оружие было украдено или передано на законных основаниях.

В России с 29 июня 2022 года оружие признают источником повышенной опасности.

«После слова „оружие“ дополнить словами „является источником повышенной опасности“», — напоминают «РИА Новости» текст документа. Если оружие украли или его потеряли, о пропаже в течение суток необходимо оповестить Росгвардию.

Теперь владельцы оружия отвечают за инциденты с его участием, даже если оружие было украдено или передано на законных основаниях.

По схожему принципу ответственность за нанесенный ущерб несут владельцы автомобилей.