В Новосибирске на трассе нашли коробку с младенцем

На ребенке не было никакой одежды, он был завернут лишь в тряпку.

В Новосибирске на трассе нашли коробку с младенцем. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщила « КП ».

Ребенка нашли подростки — они пошли гулять и отошли к трассе на километр от деревни.

«Мы просто брели, гуляли. И заметили коробку на обочине. Подошли поближе, услышали какой-то писк. Подумали сначала, что в коробке щенки. Там внутри девочка новорожденная», — рассказал подросток.

По словам подростков, на ребенке не было никакой одежды, девочка была завернута лишь в тряпку. Ее сразу же отвезли в больницу. По словам врачей, с ребенком все в порядке.

В настоящее время полиция проводит проверку и пытается найти родителей ребенка. СК завел уголовное дело.