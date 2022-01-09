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В Новосибирске на трассе нашли коробку с младенцем
На ребенке не было никакой одежды, он был завернут лишь в тряпку.

В Новосибирске на трассе нашли коробку с младенцем. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщила «КП».

Ребенка нашли подростки — они пошли гулять и отошли к трассе на километр от деревни.

«Мы просто брели, гуляли. И заметили коробку на обочине. Подошли поближе, услышали какой-то писк. Подумали сначала, что в коробке щенки. Там внутри девочка новорожденная», — рассказал подросток.

По словам подростков, на ребенке не было никакой одежды, девочка была завернута лишь в тряпку. Ее сразу же отвезли в больницу. По словам врачей, с ребенком все в порядке.

В настоящее время полиция проводит проверку и пытается найти родителей ребенка. СК завел уголовное дело.