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В новомичуринской многоэтажке вода с крыши залила кввртиры верхних этажей
Талая вода с крыши лилась в квартиры верхних этажей.

В новомичуринской многоэтажке вода с крыши залила квартиры верхних этажей. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в одном из домов в микрорайоне Д. Талая вода с крыши лилась в квартиры верхних этажей. Больше всего пострадала квартира № 74: вода изуродовала потолок, обои и мебель.

«Мы только в декабре заселились в нее, — рассказала хозяйка квартиры. — В ванной, прихожей и подъезде с потолка с шумом потекла вода, затопила пол; поплыл ковер, раскис и покоробился шкаф, а белоснежный потолок в ванной (я только-только покрасила его) облез и стал грязно-серым. Я не сразу поняла, что произошло, и не знала, что делать. Ливень пролился и на соседей внизу. Досталось жильцам квартир рядом с нами, аж до третьего этажа. Очень боюсь короткого замыкания, ведь вода лила и на электрощиток в подъезде, и на лампочки в квартире. Оказалось, на крыше просто растаял снег».

Изначально на ЧП никто не отреагировал — работники управляющей компании «БытСервис-Новомичуринск» не приехали на вызов жильцов. Исправить ситуацию удалось лишь дозвонившись до и.о. директора «БытСервиса» Елены Шандрыгиной.

«Знаем, что крыша на доме 26 Д в критическом состоянии, но зимой никакой ремонт невозможен; дом — в плане капитального ремонта на следующий год. Очень сочувствую жильцам, представляю их состояние. Составим акт и возместим все убытки», — сообщила она.