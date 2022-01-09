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В Мытищах водитель на кроссовере насмерть задавила годовалого ребенка
Мальчик два дня не дожил до своего второго дня рождения.

В Мытищах водитель насмерть задавила годовалого ребенка. Момент трагедии зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщил telegram-канал Shot.

Трагедия произошла на парковке возле дома. Ребенок, пока мать доставала пакеты из багажника, отбежал от нее на несколько шагов и упал. В этот момент к парковке на кроссовере подъехала 42-летняя женщина. Она не увидела мальчика, поскольку тот лежал за кучей снега.

Ребенок скончался на месте до приезда врачей. Он не дожил до своего второго дня рождения двух дней.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.