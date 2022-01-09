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В МВД объяснили цифровизацией отмену штампа о браке в паспорте
«В условиях цифровой трансформации государственного управления отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — говорится в пояснении управления.

Необходимость ставить штампы о браке и появлении детей в паспорте гражданина Российской Федерации отпала из-за цифровизации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Р. Ф. Цитату приводит ТАСС.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — сообщает агентство.

Все свежения сейчас хранятся в электронном виде.

Напоминаем, что штампы о браке и появлении детей стали необязательными с лета 2021 года. Теперь их ставяят по желанию.