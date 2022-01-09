В массовом ДТП в Башкирии погиб человек

В массовом ДТП в Башкирии погиб человек. Об этом сообщает местное ГИБДД. В воскресенье, 9 января, в Краснокамском районе на 78-м километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «Renault Kangoo», «Toyota Camry» и «Hyundai Santa Fe». В ДТП один человек погиб, трое госпитализированы. Подробности уточняются.