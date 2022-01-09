В ХМАО восемь человек насмерть отравились суррогатом
Следователи считают, что несколько жителей поселка Кондинское Кондинского района купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость. После её употребления 8 и 9 января умерло шесть мужчин и две женщины.
В ХМАО после употребления суррогатного алкоголя умерло восемь человек.
Следователи возбудили уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом
Следователи считают, что несколько жителей поселка Кондинское Кондинского района купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость. После её употребления 8 и 9 января умерло шесть мужчин и две женщины.