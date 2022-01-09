В ХМАО восемь человек насмерть отравились суррогатом

Следователи считают, что несколько жителей поселка Кондинское Кондинского района купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость. После её употребления 8 и 9 января умерло шесть мужчин и две женщины.

В ХМАО после употребления суррогатного алкоголя умерло восемь человек.

Следователи возбудили уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщили в региональном СУ СК Р. Ф. Данные о случившемся проверит и прокуратура .

Следователи считают, что несколько жителей поселка Кондинское Кондинского района купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость. После её употребления 8 и 9 января умерло шесть мужчин и две женщины.