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Умер сценарист сериала «Марш Турецкого»
В Москве в ночь на 1 января скончался сценарист и кинооператор Леонид Казаков. Массовому зрителю он известен по работе над сериалом «Марш Турецкого».

В Москве в ночь на 1 января скончался сценарист и кинооператор Леонид Казаков. Массовому зрителю он известен по работе над сериалом «Марш Турецкого». О смерти Казакова сообщила kp.ru.

Газета пишет со ссылкой на друга Казакова актёра и режиссёра Александра Бурцева, что в последние годы у 67-летнего сценариста были проблемы со здоровьем. Какие именно, не уточняется.

Казаков был главным оператором «Марша Турецкого», писал сценарии эпизодов в двух сезонах сериала.

Так же Казаков писал сценарий для российских фильмов «Ирония удачи» и «Юкка». Принимал участие в создании сериалов «Земской доктор», «Сильная слабая женщина», «Сивый мерин», «Девочка моя», «Тайна Лебединого озера» и «Моя граница». В 2011 году Леонид Казаков стал лауреатом премии за лучшие телевизионные сериалы «Золотой носорог».

Фото из соцсетей Леонида Казакова