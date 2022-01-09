\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
-4°
Втр, 11
-8°
Срд, 12
-12°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
3 604
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
6 661
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
21 011
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
9 506
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на «оранжевый ядовитый дым» в промзоне
По словам очевидцев, весь дым идет в сторону Недостоево и Канищево.

Рязанцы пожаловались на «оранжевый ядовитый дым», идущий с промзоны. Кадры яркого свечения опубликовали в соцсетях в воскресенье, 9 января.

По словам очевидцев, весь дым идет в сторону Недостоево и Канищево.

«Живу в Семчино и наблюдаю такую картину, как с промзоны дым идет на Недостоево или Канищево. Оранжевый дым очень ядовитый. Если на нас, то вонь жуткая», — говорится в публикации.

Пользователь также предложил заставить заводы ставить фильтр. Он призвал рязанцев собрать на эту инициативу коллективные подписи.