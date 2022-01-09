Рязанцы пожаловались на «оранжевый ядовитый дым» в промзоне
По словам очевидцев, весь дым идет в сторону Недостоево и Канищево.
Рязанцы пожаловались на «оранжевый ядовитый дым», идущий с промзоны. Кадры яркого свечения опубликовали в соцсетях в воскресенье, 9 января.
По словам очевидцев, весь дым идет в сторону Недостоево и Канищево.
«Живу в Семчино и наблюдаю такую картину, как с промзоны дым идет на Недостоево или Канищево. Оранжевый дым очень ядовитый. Если на нас, то вонь жуткая», — говорится в публикации.
Пользователь также предложил заставить заводы ставить фильтр. Он