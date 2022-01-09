Российского актера более суток не могли найти в Казахстане

В Казахстан Илья отправился в составе туристической группы еще до Нового года. В январе выходил на связь с мамой, потом пропал

Актера Илью Глинникова более суток не могли найти в Казахстане.

В Казахстан Илья отправился в составе туристической группы еще до Нового года. В январе выходил на связь с мамой, потом пропал.

Некоторые СМИ сообщили, что последний раз он разговаривал с близкими 7 января. После того, как актер перестал выходить на связь, его родные забили тревогу. Об исчезновении Ильи написали многие издания.