Роспотребнадзор заявил, что ни один вакцинированный рязанец не умер от ковида

«По имеющейся информации, удельный вес заболевших привитых не превышает 2%. Смертельных исходов среди вакцинированных и в последствии заболевших COVID-19 не зарегистрировано», — говорится в ответе на запрос. Подробную статистику Роспотребнадзор не предоставил.

Роспотребнадзор заявил, что ни один вакцинированный рязанец не умер от коронавируса. Об этом сообщает ИА « Красная весна » со ссылкой на региональное ведомство.

«По имеющейся информации, удельный вес заболевших привитых не превышает 2%. Смертельных исходов среди вакцинированных и в последствии заболевших COVID-19 не зарегистрировано», — говорится в ответе на запрос. Подробную статистику Роспотребнадзор не предоставил.

Кроме того, в региональном минздраве заявили, что в области действует практика расследования каждого случая серьезного побочного проявления после вакцинирования против коронавируса на иммунологической комиссии при медицинских организациях.

«На сегодняшний день причинно-следственная связь по тяжелым осложнениям или летальным исходам, связанным с вакцинацией от COVID-19, в регионе не установлена», — говорится в ответе минздрава Рязанской области.