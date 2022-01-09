\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
-7°
Пнд, 10
-4°
Втр, 11
-8°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
3 416
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
6 479
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
20 830
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
9 327
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор заявил, что ни один вакцинированный рязанец не умер от ковида
«По имеющейся информации, удельный вес заболевших привитых не превышает 2%. Смертельных исходов среди вакцинированных и в последствии заболевших COVID-19 не зарегистрировано», — говорится в ответе на запрос. Подробную статистику Роспотребнадзор не предоставил.

Роспотребнадзор заявил, что ни один вакцинированный рязанец не умер от коронавируса. Об этом сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на региональное ведомство.

«По имеющейся информации, удельный вес заболевших привитых не превышает 2%. Смертельных исходов среди вакцинированных и в последствии заболевших COVID-19 не зарегистрировано», — говорится в ответе на запрос. Подробную статистику Роспотребнадзор не предоставил.

Кроме того, в региональном минздраве заявили, что в области действует практика расследования каждого случая серьезного побочного проявления после вакцинирования против коронавируса на иммунологической комиссии при медицинских организациях.

«На сегодняшний день причинно-следственная связь по тяжелым осложнениям или летальным исходам, связанным с вакцинацией от COVID-19, в регионе не установлена», — говорится в ответе минздрава Рязанской области.