\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
-7°
Пнд, 10
-4°
Втр, 11
-8°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
3 272
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
6 330
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
20 687
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
9 185
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Израиль открыл границы для вакцинированных «Спутником V»
«С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней», — говорится в сообщении.

Израиль в воскресенье, 9 января, открыл границы для иностранцев, вакцинированных российской вакциной «Спутник V». Как пишет ТАСС, с воскресенья, 9 января, вакцинированным «Спутником V», можно попасть в Израиль без получения разрешения на въезд в страну.

Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. «Спутник V» — одна из одобренных вакцин.

«С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней», — говорится в сообщении.

«Въезжающие в Израиль, включая израильтян, должны заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, включая декларацию о здоровье, при регистрации предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета». Кроме того, по прибытии в аэропорт Бен-Гурион иностранцы должны будут «пройти ПЦР-тест и отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата ПЦР-теста», добавили в пресс-службе, отметив, что «список красных стран [по уровню угрозы коронавируса] отменяется», — говорится в сообщении израильского МИД.