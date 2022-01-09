Израиль открыл границы для вакцинированных «Спутником V»

«С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней», — говорится в сообщении.

Израиль в воскресенье, 9 января, открыл границы для иностранцев, вакцинированных российской вакциной «Спутник V». Как пишет ТАСС, с воскресенья, 9 января, вакцинированным «Спутником V», можно попасть в Израиль без получения разрешения на въезд в страну.

Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении (только Евросоюза), выданные менее чем за шесть месяцев до вылета. «Спутник V» — одна из одобренных вакцин.

«С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней», — говорится в сообщении.

«Въезжающие в Израиль, включая израильтян, должны заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, включая декларацию о здоровье, при регистрации предъявить сертификат о прививке, сделанной не позднее шести месяцев назад, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета». Кроме того, по прибытии в аэропорт Бен-Гурион иностранцы должны будут «пройти ПЦР-тест и отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата ПЦР-теста», добавили в пресс-службе, отметив, что «список красных стран [по уровню угрозы коронавируса] отменяется», — говорится в сообщении израильского МИД.