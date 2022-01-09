Гинцбург рассказал, что вакцинация не станет препятствием для крещенских купаний

«Вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием», — отметил Гинцбург. По его словам, в случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний окунаться в прорубь категорически не рекомендуется.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от ковида не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний. Об этом сообщает ТАСС.

«Вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием», — отметил Гинцбург. По его словам, в случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний окунаться в прорубь категорически не рекомендуется.

«Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было», — заключил специалист.