Антитела после COVID-19 признали опасными

К такому выводу пришли американские ученые.

Антитела после COVID-19 признали опасными. К такому выводу пришли американские ученые, пишут РИА Новости .

По мнению специалистов, антитела у переболевшего COVID-19 способны ошибочно атаковать здоровые клетки. Вывод сделали на основе исследования — у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.