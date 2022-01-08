В Воронежской области рязанец спровоцировал ДТП

Авария произошла в пятницу, 7 января.

58-летний рязанец спровоцировал ДТП в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 7 января, примерно в 17:50, на 749 километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, мужчина на Kia Sportage ехал со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Juke, за рулем которого был 39-летний житель Свердловской области.

В результате пострадали оба водителя, а также 52-летняя жительница Рязанской области, находившаяся в Kia. Их доставили в медицинское учреждение.

Полицейские начали проверку.