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В Тюменской области девять человек отравились метиловым спиртом
На четверых подозреваемых завели уголовные дела.

В Тюменской области девять человек отравились суррогатным алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, в период с 3 января в магазинах на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени продавали нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с этикеткой «Родники Сибири». В результате ее употребления умерли девять человек.

Следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ («сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). По горячим следам задержали четырех подозреваемых — 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Проводятся процессуальные действия.

Расследование контролирует глава следственного управления С. К. России по Тюменской области Александр Кубляков. «В связи с произошедшим, следственное управление призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой „Родники Сибири“», — указано в сообщении ведомства.