В Солотче задержали 41-летнюю пьяную женщину на мотовездеходе
Нарушительницу заметили на одной из улиц поселка.
В Солотче задержали 41-летнюю пьяную женщину на мотовездеходе. Об этом в субботу, 8 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Нарушительницу заметили на одной из улиц поселка. Остановив ее, выяснилось, что у 41-летней жительницы Рязанской области нет прав на управление мотовездеходом и документов на транспортное средство она предоставить не может.
На женщину составили административные протоколы.