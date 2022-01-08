В Солотче задержали 41-летнюю пьяную женщину на мотовездеходе

Нарушительницу заметили на одной из улиц поселка.

В Солотче задержали 41-летнюю пьяную женщину на мотовездеходе. Об этом в субботу, 8 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушительницу заметили на одной из улиц поселка. Остановив ее, выяснилось, что у 41-летней жительницы Рязанской области нет прав на управление мотовездеходом и документов на транспортное средство она предоставить не может.

На женщину составили административные протоколы.