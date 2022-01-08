В Сочи поезд насмерть сбил человека

Трагедия произошла в пятницу, 7 января.

В Сочи поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Информация о трагедии появилась в пятницу, 7 января.

На перегоне «Лазаревское — Водопадный» машинист экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, однако это не удалось. «Смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области», — указали в ведомстве.

На место выезжали представители следственно-оперативная группы. По словам машиниста, погибший был пьян.