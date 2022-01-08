В Сочи поезд насмерть сбил человека
Трагедия произошла в пятницу, 7 января.
В Сочи поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщило
Информация о трагедии появилась в пятницу, 7 января.
На перегоне «Лазаревское — Водопадный» машинист экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, однако это не удалось. «Смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области», — указали в ведомстве.
На место выезжали представители следственно-оперативная группы. По словам машиниста, погибший был пьян.