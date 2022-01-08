В Рязанской области за последние сутки скончались 12 человек от коронавируса

За все время жертвами ковида стали 2 603 рязанца.

В Рязанской области за последние сутки скончались 12 человек от коронавируса. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в федеральном оперштабе.

За все время жертвами ковида стали 2 603 рязанца.

Кроме того, за сутки победили болезнь 15 человек, заразились коронавирусом — 76 местных жителя. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 57 821, заболели — 62 239.

В России за последние сутки от коронавируса скончались 796 человек, с начала пандемии — 315 400. Также за сутки выздоровели 20 449 россиян, заболели — 16 568. За все время победили болезнь 9 666 161, заразились — 10 634 603.