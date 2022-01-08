В Рязани завершился фестиваль ледовых скульптур

Местные жители и гости города смогут проголосовать за лучшую работу до 13 января.

В Рязани завершился фестиваль ледовых скульптур. Готовые работы представлены на Лыбедском бульваре.

Вместе с тем на большом экране, установленном у Брессюирского моста, показывают интервью с художниками, которые делали скульптуры.

Всего мастера изобразили зайцев, косящих трын-траву, завтрак на поляне, рязанского весовщика, сцену из эпоса «Калевала» и конька-горбунка с месяцем.