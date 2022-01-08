В Рязани умер бывший зампред регионального правительства Виктор Кондрашов

Ему было 60 лет.

В Рязани умер бывший зампред регионального правительства Виктор Кондрашов. Об этом сообщил портал « МедиаРязань ».

С 1983 года Кондрашов работал на рязанском Радиозаводе. В 1994 году он стал директором предприятия.

В 1996 году он стал заместителем председателя правительства Рязанской области. Кондрашов курировал вопросы развития промышленности. В отставку он ушел в 2003 году.

После этого он работал в разных структурах мэрии. Несколько лет был главой РМПТС.

Виктор Кондрашов умер в рязанском кардиодиспансере 6 января. Ему было 60 лет. По информации портала, причина смерти — болезнь сердца.