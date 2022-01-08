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В Рязани мужчина обокрал соседа по лестничной клетке
Инцидент случился в одном из домов по улице Либкнехта.

В Рязани мужчина обокрал соседа по лестничной клетке. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в одном из домов по улице Либкнехта. В полицию с заявлением о пропаже телевизора обратился рязанец. Он рассказал, что заметил пропажу утром, когда проснулся. При этом дверь была открыта, но замок работал исправно.

Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что мужчина в последнее время часто стал общаться с соседом по лестничной клетке. Правоохранители установили, что 34-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Предварительно, оперативники выяснили, что накануне мужчина продал случайному знакомому телевизор, похожий на пропавший. Описание внешности «продавца» было схожим с приметами соседа потерпевшего. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что 34-летний рязанец вышел вечером на лестничную клетку и увидел, что дверь соседней квартиры приоткрыта. Заглянув внутрь, он заметил спящего хозяин и решил забрать его телевизор. Он сразу продал украденное, а на вырученные деньги планировал купить спиртное.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.