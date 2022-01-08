В Румынии ввели штрафы за ношение текстильной маски

Теперь за использование неподобающего атрибута защиты жителям страны придется заплатить около 570 долларов.

В Румынии ввели штраф за ношение текстильной маски. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам министра внутренних дел Лучиана Боде, с 8 января ношение подобной маски приравнивается к ее отсутствию. За это положен штраф — около 570 долларов.

«Специалисты говорят, что штамм „омикрон“ распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски важно для остановки его распространения. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие», — сказал Боде в эфире румынского телеканала Digi 24.

По словам политика, за соблюдением мер проследят полицейские и жандармы.

Таким образом, согласно правилам, вступившим в силу в Румынии с 8 января, жители страны старше пяти лет должны носить в общественных местах маски типа FFP2 или хирургические защитные маски.