\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
-8°
Вск, 09
-7°
Пнд, 10
-3°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
2 867
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
5 931
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
20 262
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
8 778
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Румынии ввели штрафы за ношение текстильной маски
Теперь за использование неподобающего атрибута защиты жителям страны придется заплатить около 570 долларов.

В Румынии ввели штраф за ношение текстильной маски. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам министра внутренних дел Лучиана Боде, с 8 января ношение подобной маски приравнивается к ее отсутствию. За это положен штраф — около 570 долларов.

«Специалисты говорят, что штамм „омикрон“ распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски важно для остановки его распространения. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие», — сказал Боде в эфире румынского телеканала Digi 24.

По словам политика, за соблюдением мер проследят полицейские и жандармы.

Таким образом, согласно правилам, вступившим в силу в Румынии с 8 января, жители страны старше пяти лет должны носить в общественных местах маски типа FFP2 или хирургические защитные маски.