В России скончался Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Мазин

Причиной смерти советского спортсмена стал рак горла.

В России скончался советский тяжелоатлет Виктор Мазин. Об этом в субботу, 8 января, сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Виктору Мазину было 67 лет. Причиной смерти советского спортсмена стал рак горла.

«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин, — говорится в сообщении. — Тяжелая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами».

В 1980 году Мазин стал победителем Олимпиады в Москве и чемпионата мир, который проходил в рамках Игр, в весовой категории до 60 кг. Он установил олимпийский рекорд в рывке (130 кг) и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).