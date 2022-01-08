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В Кузбассе при пожаре в пансионате погибли четыре человека
Возгорание случилось в хозяйственно-бытовом помещении пансионата. Причиной стала неисправная проводка.

В Кузбассе при пожаре в пансионате погибли четыре человека. Об этом в субботу, 8 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ С. К. России по Кемеровской области.

Возгорание произошло в пансионате «Золотой век» на площади десять квадратных метров. Всего эвакуировали 48 человек, в результате пожара погибли четыре человека — их тела нашли в комнатах, расположенных напротив очага возгорания. Огонь ликвидировали, по факту гибели людей следователи организовали проверку.

Уточняется, что возгорание случилось в хозяйственно-бытовом помещении пансионата. Причиной стала неисправная проводка.

«В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи. Изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. На месте происшествия работают следователи территориального Следственного комитета, руководство управления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Уголовное дело передали в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.

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