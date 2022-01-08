В Кургане неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения.

В Кургане неизвестный открыл стрельбу по полицейскому автомобилю УАЗ. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.

Инцидент произошел в ночь на 8 января. Местный житель открыл стрельбу по полицейскому автомобилю УАЗ из нарезного ружья. Машина стояла у отдела полиции.

«Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвел выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, еще один получил ранения. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.