В Кургане неизвестный открыл стрельбу по полицейским

В Кургане неизвестный открыл стрельбу по полицейскому автомобилю УАЗ. Об этом сообщила «
Инцидент произошел в ночь на 8 января. Местный житель открыл стрельбу по полицейскому автомобилю УАЗ из нарезного ружья. Машина стояла у отдела полиции.
«Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвел выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, еще один получил ранения. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело.