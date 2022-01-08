В Китае загорелся российский самолет
Самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ» загорелся в китайском аэропорту Ханчжоу. Накануне воздушное судно прибыло из Новосибирска.
В Китае загорелся российский самолет. Об этом в субботу, 8 января, сообщил
Самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ» загорелся в китайском аэропорту Ханчжоу. Накануне воздушное судно прибыло из Новосибирска.
Возгорание случилось в салоне, когда самолет буксировали для подготовки к вылету. В тот момент в самолете находилось около 20 тонн груза и 26 тонн топлива.
Пожарным удалось спасти восемь членов экипажа.
Фото AviaNews