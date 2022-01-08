В Казахстане 10 января объявили Днем общенационального траура
Такое решение принял президент Токаев в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны.
В Казахстане 10 января объявили Днем общенационального траура. Об этом в субботу, 8 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев написал в своем
Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — написал он.