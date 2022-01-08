В Ивановской области при столкновении легковушки и грузовика погибли три человека

Авария произошла в субботу, 8 января.

В Ивановской области при столкновении легковушки и грузовика погибли три человека. Об этом в субботу, 8 января, сообщило « РИА Новости ».

Авария произошла на трассе «Иваново — Ярославль».

По информации МВД, водитель Volkswagen Polo из-за заноса не справился с управлением. Из-за этого автомобиль выехал на «встречную» и врезался в грузовик.

Погибли водитель и две пассажирки легковушки. «Также получила телесные повреждения и была госпитализирована 15-летняя несовершеннолетняя, находившаяся в легковом автомобиле», — указано в сообщении «МВД Медиа». На странице ивановской полиции в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.